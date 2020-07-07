Теракт на сирийско-турецкой границе: есть жертвы

В сирийском городе Тель-Абъяд на границе с Турцией не меньше восьми человек погибли при теракте, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, взрывчатка взорвалась в автомобиле. Еще 27 человек получили ранения.

Anadolu сообщает, что в результате подрыва заминированного автомобиля погибли, по предварительным данным, шестеро мирных жителей, еще семь человек получили ранения. Сообщается, что среди жертв нападения – трое детей. Пострадавшие доставлены в Турцию. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое.

Из-за взрыва нанесен ущерб расположенным поблизости строениям.