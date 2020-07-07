Международный уголовный суд начнет расследование действий Хафтара

Международный уголовный суд (МУС) согласился отправить группу для расследования действий боевиков Халифы Хафтара в городе Тархуна и ливийской столице Триполи, заявил МИД международно признанного Правительства национального согласия Ливии.

"Международный уголовный суд поприветствовал просьбу главы Президентского совета Файеза Сарраджа и согласился отправить группу для расследования и изучения преступлений формирований Хафтара в Тархуне и на юге столицы Триполи", - цитирует РИА Новости заявление МИД ПНС.

"Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда ожидает, что миссия группы начнется во второй половине июля, и подчеркивает необходимость сотрудничества с ливийскими властями", - отмечается в заявлении.

В конце июня глава ПНС Файез Саррадж призвал МУС срочно направить в Ливию команду специалистов для расследования действий формирований Хафтара.