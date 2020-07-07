Названа дата выхода США из ВОЗ

США сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что выйдут из Всемирной организации здравоохранения с 6 июля 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Он также сообщил, что Гутерриш должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ. В их числе предупреждение о выходе за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией.

В конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что страна планирует полностью прекратить отношения с ВОЗ, так как руководство организации отказалось от преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом Трамп обвинил ВОЗ в том, что ее якобы полностью контролирует Китай.