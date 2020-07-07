Теперь из-за Тибета: США вводят санкции против китайских чиновников

Вашингтон вводит визовые ограничения в отношении официальных лиц КНР, причастных, по мнению властей США, к ограничению доступа иностранцев в Тибет. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, передает ТАСС.

"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые в значительной степени причастны к разработке или осуществлению политики, связанной с доступом иностранцев в районы Тибета", - говорится в заявлении Помпео.

По его словам, Пекин продолжает "систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов, в то время как официальные лица КНР и другие граждане имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты", пишет РИА Новости.