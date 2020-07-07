Депутат Джаваншир Фейзиев: «Сайты, созданные Эльдаром Махмудовым, клевещут на меня»
Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев возмущен новыми нападками на него со стороны некоторых СМИ. На своей странице в Facebook он написал, что некоторые рэкетирские издания, «в свое время созданные бывшим главой МНБ Эльдаром Махмудовым», вновь обвиняют его в сотрудничестве с аптечной компанией Avromed.
«Неоднократно заявлял и вновь утверждаю, что в настоящее время никакого отношения к этой компании не имею. Теперь вот эти рэкетирские сайты пишут, что лекарства, помогающие при коронавирусном заболевании, продаются только в аптеках Avromed, и по моему поручению они ни в какие другие аптеки не поступают.
Для глухих, слепых и мошенников, которые управляют несколькими рэкетирскими сайтами, вынужден повторить: да, я был директором Avromed до 1 декабря 2010 года, а сейчас на дворе, между прочим, 2020 год. Это во-первых. А во-вторых, я продал свою долю в этой компании в 2016 году и давно не имею с ней ничего общего. В-третьих, так называемые коронавирусные препараты всего лишь витамины, которые есть во всех аптеках. Особые же препараты могут назначать только врачи, и они предоставляются только специализированным больницам. Если кто-то утверждает, что закупил эти лекарства и продает их в своих аптеках, то это просто обман», - уверяет Дж.Фейзиев, предупреждая, что в дальнейшем упоминание его имени в связи с компанией Avromed безнаказанным не оставит.