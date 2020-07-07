Депутат Джаваншир Фейзиев: «Сайты, созданные Эльдаром Махмудовым, клевещут на меня»

Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев возмущен новыми нападками на него со стороны некоторых СМИ. На своей странице в Facebook он написал, что некоторые рэкетирские издания, «в свое время созданные бывшим главой МНБ Эльдаром Махмудовым», вновь обвиняют его в сотрудничестве с аптечной компанией Avromed.

«Неоднократно заявлял и вновь утверждаю, что в настоящее время никакого отношения к этой компании не имею. Теперь вот эти рэкетирские сайты пишут, что лекарства, помогающие при коронавирусном заболевании, продаются только в аптеках Avromed, и по моему поручению они ни в какие другие аптеки не поступают.