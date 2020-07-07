Фирдовси Умудов: «Черные тучи пандемии над Азербайджаном рассеются, и жизнь станет прежней»

Натик Гусейнзаде, отдел спорта 01:32

Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, известный тренер Фирдовси Умудов верит, что пандемия коронавируса вскоре спадет и Азербайджан, в частности, отечественный спорт вернется к привычной жизни.

«Коронавирус, превратившийся в головную боль для всей планеты, не обошел стороной и Азербайджан, - написал в своем фейсбуке Фирдовси Умудов. – Но обнадеживает то, что благодаря решительным действиям и решениям президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой были приняты превентивные меры против распространения вируса. Глава государства и первая леди не раз обращались к народу, показывали пример того, как нужно действовать в нынешних условиях. В стране были открыты больницы модульного типа, введен режим строгого карантина. За это время людям была оказана материальная и моральная поддержка. Все это было сделано ради обеспечения здоровья нации, что является приоритетом. Надевая маски, сохраняя социальную дистанцию, руководство страны продемонстрировало образец того, как надо вести себя в общественных местах, и это дало положительный эффект».

Фирдовси Умудов считает, что некоторые силы при помощи фейков в соцсетях предпринимали попытки создать в обществе ажиотаж и панику. «Но им это не удалось, потому что народ в очередной раз увидел поддержку государства. Не случайно в адрес президента сегодня поступают благодарственные письма со всех регионов страны. Не забывайте, что, когда пандемия только была объявлена, Ильхам Алиев выступил со слоганом «Вместе мы сильнее!», который стал трендом. Понятно, что спортивная общественность страны не могла остаться в стороне от озвученного президентом девиза. Мы, спортсмены, тоже все остались дома, но про спорт не забыли. Уверены, что благодаря комплексным мерам черные тучи пандемии над нашей страной рассеются, и жизнь станет прежней. И наши спортсмены вновь будут поднимать флаг Азербайджана на международных аренах.

Ни для кого не секрет, что человечество неоднократно сталкивалось с такими форс-мажорными ситуациями. В начале 1990-х, в годы военного конфликта в Нагорном Карабахе, наша спортивная общественность с честью вышла из того положения. В те годы мы тренировались, а над нами летали снаряды. Целью было показать всему миру, что есть такая страна, как Азербайджан. Но тогда не было условий, мы даже на международные соревнования не могли поехать. Однако после прихода к власти Гейдара Алиева ситуация в стране изменилась. И сегодня политику Общенационального лидера продолжает Ильхам Алиев, благодаря чему Азербайджан обладает сегодня большим авторитетом, является независимым, мощным и стабильным государством. Азербайджан сегодня в мире знают еще и как спортивную страну. Мы проводим крупнейшие спортивные соревнования. Сегодня мировые арены невозможно представить без Азербайджана. И настанет день, когда мы будем проводить спортивные мероприятия в Нагорном Карабахе».