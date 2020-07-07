Эльдар Алиев, отдел экономики 01:38

Азербайджан уже стал центром крупнейших международных транспортно-энергетических коридоров. Это еще раз доказала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с его коллегами из Афганистана и Туркменистана - Мохаммадом Ашрафом Гани и Гурбангулы Бердымухамедовым. Встреча состоялась 2 июля по инициативе президента Афганистана посредством видеоконференции. Haqqin.az подробно проинформировал читателей о переговорах между главами государств. Глава Афганистана открыто признался, что его интересуют в основном вопросы, связанные с энергией, транзитом, торговлей и инвестициями в контексте коридора Лапис-Лазули. И попросил президента И.Алиева рассказать о программах в рамках этого проекта, дав понять, что именно его мнение в этом вопросе является решающим. А поскольку данный проект у нас пока мало кому известен, вкратце расскажем о нем.

Это транзитный проект между Афганистаном, Турцией, Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией, который известен и как Лазуритовый (ляпис-лазуревый) коридор. Название проекта происходит от афганского лазурита, который долгие годы экспортировался на Кавказ, в Россию, Европу и Северную Африку. Соответствующий участок Великого Шелкового пути некоторые современные авторы именуют лазуритовым. Идея создания транзитной и транспортной системы между пятью странами возникла в 2012 году, соглашение о коридоре было подписано в октябре 2017 года в рамках 7-й региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA), прошедшей в Ашхабаде. Он предусматривает, что железнодорожные пути и автострады соединят Герат и станцию Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом и далее с каспийским портом Туркменбаши и продолжится по Каспийскому морю до Баку. Затем коридор, как планируется, будет пролегать через Тбилиси до Анкары с ответвлениями в Поти и Батуми и от Анкары до Стамбула. В 2018 году в провинции Герат состоялась церемония открытия Лазуритового коридора - 9 большегрузных автомобилей выехали в Серхетабад (Ку́шка), откуда Международный морской порт города Туркменбаши и через Каспийское море в Бакинский международный морской торговый порт.

Интересное сравнение - ни Азербайджан, ни Афганистан не имеют выхода к мировому океану. Но благодаря инициативам и авторитету президента Алиева Баку эту проблему решил. Более того, Азербайджан сегодня является общепризнанным транспортным хабом и стал региональным центром, где принимаются решения по многим транспортно-логистическим проблемам. У нас благодаря крупным инвестициям, вложенным в транспортный сектор, создана современная транспортная и логистическая инфраструктура, здесь действует Алятский международный морской торговый порт грузоперевалочной способностью 15 млн тонн грузов и 100 тысяч контейнеров (в будущем возможности могут быть увеличены до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров). Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов, здесь же функционирует современный судостроительный завод. Строящиеся и ремонтирующиеся паромы, танкеры и другие суда послужат увеличению грузоперевозок по Каспию. Поэтому многие страны и компании обращаются в Баку для решения своих транспортных проблем. Придается большое значение развитию автомобильных и железных дорог. В последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по качеству дорог находится на 27-м месте. В республике построено 6 международных аэропортов. По эффективности воздушного транспорта Азербайджан на 12-м месте в мире. Но больше всего Кабул интересуется железными дорогами. А с вводом в 2017 году в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс удалось соединить континенты, к тому же Баку вносит большой вклад в транспортно-логистическую сферу на евразийском пространстве. В последнем отчете Давосского экономического форума Азербайджан занял 11-е место в мире по эффективности железных дорог. В целом же в отчете Давосского форума Азербайджан находится на 34-м месте в мире по уровню транспортной инфраструктуры. Баку также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. В азербайджанском сегменте коридора все работы завершены. Посредством этого коридора в прошлом году было перевезено 2,1 млн тонн, а за четыре месяца нынешнего года - 800 тысяч тонн грузов. Хороших результатов Баку добился в сотрудничестве с Афганистаном и Туркменистаном в рамках транспортного коридора Восток-Запад. 9 из 21 документа, подписанного в ходе официального визита Ильхама Алиева в Туркменистан в ноябре 2018 года, касаются транспортного сектора.