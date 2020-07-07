Афганистан и Туркменистан признали – решающее слово за И.Алиевым наш комментарий
Азербайджан уже стал центром крупнейших международных транспортно-энергетических коридоров. Это еще раз доказала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с его коллегами из Афганистана и Туркменистана - Мохаммадом Ашрафом Гани и Гурбангулы Бердымухамедовым. Встреча состоялась 2 июля по инициативе президента Афганистана посредством видеоконференции. Haqqin.az подробно проинформировал читателей о переговорах между главами государств.
Глава Афганистана открыто признался, что его интересуют в основном вопросы, связанные с энергией, транзитом, торговлей и инвестициями в контексте коридора Лапис-Лазули. И попросил президента И.Алиева рассказать о программах в рамках этого проекта, дав понять, что именно его мнение в этом вопросе является решающим. А поскольку данный проект у нас пока мало кому известен, вкратце расскажем о нем.
Это транзитный проект между Афганистаном, Турцией, Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией, который известен и как Лазуритовый (ляпис-лазуревый) коридор. Название проекта происходит от афганского лазурита, который долгие годы экспортировался на Кавказ, в Россию, Европу и Северную Африку. Соответствующий участок Великого Шелкового пути некоторые современные авторы именуют лазуритовым.
Идея создания транзитной и транспортной системы между пятью странами возникла в 2012 году, соглашение о коридоре было подписано в октябре 2017 года в рамках 7-й региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA), прошедшей в Ашхабаде. Он предусматривает, что железнодорожные пути и автострады соединят Герат и станцию Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом и далее с каспийским портом Туркменбаши и продолжится по Каспийскому морю до Баку. Затем коридор, как планируется, будет пролегать через Тбилиси до Анкары с ответвлениями в Поти и Батуми и от Анкары до Стамбула. В 2018 году в провинции Герат состоялась церемония открытия Лазуритового коридора - 9 большегрузных автомобилей выехали в Серхетабад (Ку́шка), откуда Международный морской порт города Туркменбаши и через Каспийское море в Бакинский международный морской торговый порт.
Интересное сравнение - ни Азербайджан, ни Афганистан не имеют выхода к мировому океану. Но благодаря инициативам и авторитету президента Алиева Баку эту проблему решил. Более того, Азербайджан сегодня является общепризнанным транспортным хабом и стал региональным центром, где принимаются решения по многим транспортно-логистическим проблемам. У нас благодаря крупным инвестициям, вложенным в транспортный сектор, создана современная транспортная и логистическая инфраструктура, здесь действует Алятский международный морской торговый порт грузоперевалочной способностью 15 млн тонн грузов и 100 тысяч контейнеров (в будущем возможности могут быть увеличены до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров).
Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов, здесь же функционирует современный судостроительный завод. Строящиеся и ремонтирующиеся паромы, танкеры и другие суда послужат увеличению грузоперевозок по Каспию. Поэтому многие страны и компании обращаются в Баку для решения своих транспортных проблем.
Придается большое значение развитию автомобильных и железных дорог. В последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по качеству дорог находится на 27-м месте. В республике построено 6 международных аэропортов. По эффективности воздушного транспорта Азербайджан на 12-м месте в мире. Но больше всего Кабул интересуется железными дорогами. А с вводом в 2017 году в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс удалось соединить континенты, к тому же Баку вносит большой вклад в транспортно-логистическую сферу на евразийском пространстве. В последнем отчете Давосского экономического форума Азербайджан занял 11-е место в мире по эффективности железных дорог. В целом же в отчете Давосского форума Азербайджан находится на 34-м месте в мире по уровню транспортной инфраструктуры. Баку также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. В азербайджанском сегменте коридора все работы завершены. Посредством этого коридора в прошлом году было перевезено 2,1 млн тонн, а за четыре месяца нынешнего года - 800 тысяч тонн грузов.
Хороших результатов Баку добился в сотрудничестве с Афганистаном и Туркменистаном в рамках транспортного коридора Восток-Запад. 9 из 21 документа, подписанного в ходе официального визита Ильхама Алиева в Туркменистан в ноябре 2018 года, касаются транспортного сектора.
В первом полугодии 2020 года в Алятском международном морском торговом порту в направлении Туркменистана и обратно было перевалено более 1,5 млн тонн грузов, что на 28% больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. После соединения в 2018 году маршрута Лапис-Лазули с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс грузы из Афганистана стали перевозиться из Туркменистана в Азербайджан и далее в западном направлении. Первый экспериментальный груз, отправленный в декабре 2018 года из Афганистана, в течение 12 дней был доставлен в Бакинский порт. В январе-мае нынешнего года через Азербайджан в направлении Афганистана и обратно было перевезено 55,5 тыс. тонн грузов. За этот же период Азербайджан доставил транспортными самолетами в Афганистан 12 тысяч тонн грузов, принадлежащих нашей и другим странам. Азербайджан утвердил себя на мировой арене как надежная транзитная страна, которая превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии.
Но возможности транспортного коридора Восток-Запад надо расширять, с этой целью глава Азербайджана предложил унифицировать тарифы для оптимизации грузоперевозок и провести рабочую встречу транспортных структур трех стран для обсуждения результатов прошедшей встречи и последующих шагов. Большие надежды связывает глава государства и с фибероптической кабельной линией между Туркменбаши и Сиязанью – ее впоследствии можно расширить до Европы, а через Афганистан – до его соседей.
Стоит особо остановиться еще на одной инициативе, которая почему-то не получила широкого освещения в СМИ. Дело в том, что страны Европы и Азии сильно заинтересованы, а многие из них являются участниками транспортного коридора Восток-Запад. Все это естественно. Но Ильхам Алиев выдвинул новую инициативу. Он считает, что повестка этой встречи – транспорт и логистика - может стать первым шагом для практического сотрудничества между Европейским Союзом и Движением неприсоединения. Ну, что же. Инициатива озвучена. Думается, вскоре эта ценная, но вместе с тем неожиданная инициатива найдет понимание и поддержку у руководителей ЕС и ДН.