Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН о помощи Сирии

По данным агентства, инициативу поддержали 13 членов Совбеза. Однако проект резолюции не был принят из-за голосования «против» двух постоянных членов Совбеза — России и КНР.

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению поставок гуманитарной помощи Сирии напрямую через границу с Турцией, сообщает ТАСС.

Отмечается, что авторы резолюции — ФРГ и Бельгия — не прислушались к позиции России, которая неоднократно выступала за постепенное сокращение числа пропускных пунктов, через которые помощь Сирии поступает в обход Дамаска.

Anadolu пишет, что срок действия резолюции СБ ООН, на основе которой в Сирию с 2014 года поступают гуманитарные грузы, истекает 10 июля. Согласно резолюции, гумпомощь поступает в Сирию через два КПП - «Онджупынары» и «Джильвелигезу» на турецко-сирийской границе. Представители ООН активно используют один из КПП – на границе между турецким Хатаем и сирийским Идлибом и выступают за продление срока действующего механизма еще на год.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов с января текущего года через четыре КПП на границе с Турцией организовало 8 468 гуманитарных конвоя в Сирию.

По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти две трети трехмиллионного населения северо-западной сирийской провинции Идлиб.