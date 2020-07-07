Азербайджанские позиции обстреляли из крупнокалиберного оружия

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 78 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, с целью обострения ситуации на фронте, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 78 раз", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

"Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - сообщает Минобороны.