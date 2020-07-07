США назвали причину новых санкций против Китая

Cоединенные Штаты введут новые санкции против Китая из-за нарушений прав человека в Тибете — такую причину для них назвал госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

Помпео уточнил, что китайские власти отказываются пускать в регион американских дипломатов, политиков и журналистов. При этом, по его мнению, «доступ в тибетские территории становится все более важным для стабильности региона, учитывая нарушения человеческих прав со стороны Коммунистической партии Китая (КПК)».

Кроме того, отметил американский политик, Пекину не удалось избежать загрязнения окружающей среды в Тибете, неподалеку от истока многих главных рек Азии.

По этой причине США вводят визовые ограничения против партийных и правительственных деятелей Китая, которых считают причастными к отваживанию иностранцев от Тибета.