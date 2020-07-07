И Дубай выбирает путь больших реформ наш комментарий

Икрам Нур для haqqin.az

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум объявил о структурных изменениях в правительстве страны. Новому правительству дается год на то, чтобы добиться реализации поставленных перед ними задач, среди которых существенное место занимает развитие цифровой экономики.

Правитель Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум

Дубай, город двадцать первого века, является глобальным финансовым центром, раем для покупателей и оазисом для богатых людей всего мира, зеркалом Объединенных Арабских Эмиратов. И до недавнего времени, казалось, что этому статусу ничего не угрожает, все идет в правильном направлении и «век процветания» продлится действительно век, сто лет, не меньше.

Но коронавирус наследил и здесь, вызвав масштабные изменения на рынках нефти, обеспечивавших основную часть государственных доходов и почти все валютные поступления Эмиратов. А политика Дональда Трампа в отношении Ирана, направленная на сведение его участия в мировой экономике к минимуму, создала дополнительные трудности, лишив государство третьего по счету торгового партнера.

И если раньше ОАЭ были центром деловой активности представителей Тегерана, крутивших здесь всевозможные мутные схемы с золотом и прочим, лишь бы обойти американские санкции, то теперь масштабы этих операций существенно подсократились.

А расходы правительства Эмиратов, между тем, существенно выросли. В немалой степени потому, что активная и самостоятельная внешняя политика – в Йемене, в Сирии, в Ливии, в Центральной Азии и других регионах мусульманского мира – стоит недешево. Да что там – весьма дорого она стоит, особенно, если учесть, что как-то незаметно – даже ключевую точку, с которой все началось, назвать затруднительно - ОАЭ вступило в конкуренцию за влияние со вчерашним другом и братом, династией Саудов, не говоря уже о противостоянии с Катаром.

Банк Дубая

Существенные проблемы создает и то, что деловая репутация Эмиратов все больше пачкается о коррупцию гешефтмахеров, осевших в стране из-за налогового рая. В стране аккумулировалось много грязных денег, а соприкасаясь с таким «потоком» - невозможно не испачкаться и самому.

Для афганских полевых командиров, нигерийских клептократов, европейских отмывателей денег, иранских нарушителей санкций, а также для восточноафриканских и венесуэльских контрабандистов золота – Эмираты стали чем-то вроде «ближневосточной Швейцарии», где можно продать любую сделку. И при этом – лишнего не спросят, много не попросят.

Выбор для правительства ОАЭ в такой ситуации не слишком велик. Либо оставить все как есть, постепенно все больше теряя репутацию и огромные деньги. Либо – стремительно модернизироваться, встраиваясь в изменившийся экономический миропорядок XXI века, предлагая международным рынкам не только нефть, но и новые товары, включая сюда высокотехнологичные услуги.

Руководство Эмиратов выбрало второй путь, причем решение об этом состоялось не вчера, поскольку планы по реструктуризации правительства, призванные помочь стране справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, были анонсированы в прошлом месяце.

А вчера, после встречи и разговора между премьером страны, эмиром Дубаи - Мухаммедом бин Рашидом и президентом эмиратов, главой Абу-Даби - Мухаммедом бин Зайедом – их реализации дан старт.

В частности, планируется перевести работу 50% государственных сервисных центров на цифровую платформу. Создана также должность государственного министра по цифровой экономике и искусственному интеллекту. Отдельно назначен и глава цифрового правительства, который будет руководить всей работой по этому направлению.

Глава Абу-Даби Мухаммед бин Зайед

Кроме того, было объявлено об объединении около 50% федеральных агентств и ведомств — либо в более крупные структуры, либо в отдельные министерства. В частности, были объединены министерства энергетики и инфраструктуры. К новому ведомству присоединена структура, отвечающая за жилищную программу, а также Федеральное земельное агентство. Министром энергетики и инфраструктуры назначен Сухейль аль-Мазруи.

В ОАЭ также создается Министерство промышленности и передовых технологий, которое возглавит Султан аль-Джабер, руководивший национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC. Были также назначены министр экономики Абдалла бен Тук аль-Марри и еще два государственных министра, которые будут работать в рамках Министерства экономики и отвечать за развитие малого и среднего бизнеса и внешней торговли.

Одним из ярких свидетельств готовности руководства ОАЭ к модернизации является и кадровый состав нового правительства. Почти треть постов в нынешнем кабинете министров, в который вошли 33 человека, занимают женщины, более двух третей назначенцев – люди в возрасте до 35 лет.

Словом, новые назначения – это четкий и однозначный месседж руководства Эмиратов остальному миру: страна продолжает изменения и модернизацию, несмотря на нестабильность международной обстановки. И, одновременно с этим – что от претензий на новое место в мире эта монархия не отказывается и готово к конкурентной борьбе.

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