Икрам Нур для haqqin.az 10:21

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум объявил о структурных изменениях в правительстве страны. Новому правительству дается год на то, чтобы добиться реализации поставленных перед ними задач, среди которых существенное место занимает развитие цифровой экономики.

Дубай, город двадцать первого века, является глобальным финансовым центром, раем для покупателей и оазисом для богатых людей всего мира, зеркалом Объединенных Арабских Эмиратов. И до недавнего времени, казалось, что этому статусу ничего не угрожает, все идет в правильном направлении и «век процветания» продлится действительно век, сто лет, не меньше. Но коронавирус наследил и здесь, вызвав масштабные изменения на рынках нефти, обеспечивавших основную часть государственных доходов и почти все валютные поступления Эмиратов. А политика Дональда Трампа в отношении Ирана, направленная на сведение его участия в мировой экономике к минимуму, создала дополнительные трудности, лишив государство третьего по счету торгового партнера. И если раньше ОАЭ были центром деловой активности представителей Тегерана, крутивших здесь всевозможные мутные схемы с золотом и прочим, лишь бы обойти американские санкции, то теперь масштабы этих операций существенно подсократились. А расходы правительства Эмиратов, между тем, существенно выросли. В немалой степени потому, что активная и самостоятельная внешняя политика – в Йемене, в Сирии, в Ливии, в Центральной Азии и других регионах мусульманского мира – стоит недешево. Да что там – весьма дорого она стоит, особенно, если учесть, что как-то незаметно – даже ключевую точку, с которой все началось, назвать затруднительно - ОАЭ вступило в конкуренцию за влияние со вчерашним другом и братом, династией Саудов, не говоря уже о противостоянии с Катаром.

Существенные проблемы создает и то, что деловая репутация Эмиратов все больше пачкается о коррупцию гешефтмахеров, осевших в стране из-за налогового рая. В стране аккумулировалось много грязных денег, а соприкасаясь с таким «потоком» - невозможно не испачкаться и самому. Для афганских полевых командиров, нигерийских клептократов, европейских отмывателей денег, иранских нарушителей санкций, а также для восточноафриканских и венесуэльских контрабандистов золота – Эмираты стали чем-то вроде «ближневосточной Швейцарии», где можно продать любую сделку. И при этом – лишнего не спросят, много не попросят. Выбор для правительства ОАЭ в такой ситуации не слишком велик. Либо оставить все как есть, постепенно все больше теряя репутацию и огромные деньги. Либо – стремительно модернизироваться, встраиваясь в изменившийся экономический миропорядок XXI века, предлагая международным рынкам не только нефть, но и новые товары, включая сюда высокотехнологичные услуги. Руководство Эмиратов выбрало второй путь, причем решение об этом состоялось не вчера, поскольку планы по реструктуризации правительства, призванные помочь стране справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, были анонсированы в прошлом месяце. А вчера, после встречи и разговора между премьером страны, эмиром Дубаи - Мухаммедом бин Рашидом и президентом эмиратов, главой Абу-Даби - Мухаммедом бин Зайедом – их реализации дан старт. В частности, планируется перевести работу 50% государственных сервисных центров на цифровую платформу. Создана также должность государственного министра по цифровой экономике и искусственному интеллекту. Отдельно назначен и глава цифрового правительства, который будет руководить всей работой по этому направлению.