Закир Гасанов и Наджмеддин Садыков на передовой фото, видео
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и начальник Генштаба генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретились с военнослужащими, проходящими службу в подразделениях на передовой, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Заслушав доклад об оперативной обстановке, министр обороны понаблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.
Оценив ситуацию на линии соприкосновения войск, министр довел до личного состава предстоящие задачи. Министр встретился с военнослужащими, подчеркнул, что мероприятия, проводимые в сфере улучшения их социально-бытовых условий, постоянно продолжаются благодаря вниманию и заботе нашего государства.