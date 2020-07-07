Полиция рассказала о нарушителях карантина

В Азербайджане за минувшие сутки к административной ответственности привлечены 1629 участников движения, сообщает Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Согласно информации, также привлечены к административной ответственности 242 человека за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2, 3 человека за повторное нарушение этих требований в течение года по статье 211.3. В целом, к административной ответственности были привлечены 1874 участника движения.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 110 транспортных средств, в том числе 35 – в направлении районов, 75 – в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах, возвращены 190 транспортных средств, в том числе 55 – в направлении районов, 135 – в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия, возвращены 200 транспортных средств, в том числе 140 – в направлении районов, 60 – в направлении столицы. Всего возвращено 500 транспортных средств.