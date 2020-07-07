«Азерэнержи» реализует еще один важный проект

ОАО «Азерэнержи» реализует важный проект по компенсации реактивной мощности. Для этой цели устанавливаются управляемые шунтирующие реакторы мощностью 120 Мвар на 330-киловольтной подстанции «Яшма», и мощностью 180 Мвар на 330-киловольтном Гёранбойском распределительном пункте. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ОАО.

Новые реакторы устанавливаются на двух основных узловых точках энергосистемы Азербайджана. Управляемые шунтирующие реакторы большой мощности устанавливаются на стыке главных высоковольтных линий электропередачи напряжением 330 кВ, которые соединяют подстанции системного значения, и в зонах с потоком мощности. Потому что в сложившейся ситуации существующая реактивная зарядная мощность на 330-киловольтных системообразующих линиях не только снижает их пропускную способность, но и вызывает потери.

После завершения проекта шунтирующие реакторы, принимая реактивную нагрузку высоковольтных линий 330 кВ, регулируя реактивную нагрузку, улучшит режимную способность, регулируя поток нагрузки и таким образом обеспечит компенсацию реактивной нагрузки. Управляемые шунтирующие реакторы не только увеличат пропускную способность линий, но и уменьшат технические потери, таким образом улучшая качество нагрузки, экономя много электроэнергии и финансовых ресурсов.

Хотя установка двух управляемых шунтирующих реакторов в узловых точках в настоящее время достаточна для энергосистемы страны, дополнительные шунтирующие реакторы будут установлены в соответствии с Планом перспективного развития на 2030 год, по мере увеличения числа высоковольтных подстанций и линий электропередачи.