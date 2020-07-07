Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 22,7 тысячи и составляет 742 417, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 264 944 человек, выздоровели 456 830 человека (16 883 за сутки), умерли 20 642 (482 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.