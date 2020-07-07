Больше 50 человек погибли из-за наводнения в Японии

По меньшей мере 56 человек погибли, 13 числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного сильными дождями на юге Японии, сообщает газета «Ёмиури симбун».

54 человека стали непосредственными жертвами катаклизма, еще двоих нашли умершими из-за остановки сердца и легких. Наводнение повредило около 1000 жилых домов и других построек. В основном разрушения приходятся на южную часть страны — остров Кюсю.

Проливной дождь продолжался с 4 июля. После того, как тучи переместились к северу и затронули не только южный остров Кюсю, но и остров Хонсю, на котором располагается основная территория страны, в нескольких префектурах объявлен режим крайней опасности. Сообщается об угрозе оползней.