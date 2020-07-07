Шэн Сию для haqqin.az 11:16

Австралия стала одним из флагманов антикитайской кампании, затеянной Дональдом Трампом. Что обернулось для Канберры весьма неприятными экономическими последствиями. Еще четыре года назад, в 2016 году казалось, что Пекин и Канберра станут примером того, как государства англо-саксонского мира (к которым, безо всякого сомнения, относится и Австралия) могут выстраивать взаимовыгодные отношения. В тот год между странами был подписан договор о свободной торговле, который международные наблюдатели с полным на то основанием назвали беспрецедентным. Согласно условиям соглашения, Китай освобождал от пошлин и сборов 97% австралийских товаров. Канберра, в свою в очередь, отменяла налоговые сборы для 85% импортных товаров из Китая.

К тому же Австралия обязалась ежегодно предоставлять китайским гражданам в возрасте от 18 до 30 лет квоту на 5 000 рабочих мест или стажировок, а также разрешение на въезд в страну для 1,8 тысяч китайских медиков, поваров, преподавателей китайского языка и боевых искусств. К этому соглашению страны шли десять лет, пытаясь найти взаимоприемлемые варианты того, как «впихнуть невпихуемое» - огромное присутствие Китая на «родине кенгуру» и крайнее нежелание Канберры превратиться в пригород чайна-тауна. А подумать здесь действительно было о чем. Выражением «афроамериканец» давно никого не удивишь, но слышали ли вы что-нибудь о «чайна-австралийцах»? Нет? А напрасно, поскольку китайское население Австралии составляло к 2016 году ни много, ни мало, а два миллиона человек – 4% всего населения страны. В экономике все обстояло еще круче. К 2016 году товарооборот между Китаем и Австралией составил 136,9 миллиардов долларов, на долю Китая приходилось 30% австралийского экспорта, а суммарные инвестиции КНР в экономику Австралии достигли почти 75 миллиардов долларов. Подписание договора о свободной торговле между Пекином и Канберрой дал старт новому этапу «открытия Австралии Китаем», которое происходило какими-то совершенно сумасшедшими темпами.

Вот вам несколько фактов китайского присутствия в этой стране: - Аэропорт Мерредин принадлежит китайской авиакомпании China Southern Airlines до 2093 года с возможностью запрета на посадку австралийских самолетов. - Морской порт Дарвина арендован китайской компанией Landbridge до 2114 года. - Примерно 2,3 % территории континента выкуплено Китаем. Для сравнения, это в 6 раз больше площади Армении и в 2 раза - Чехии. - Инвесторы из Поднебесной владеют 80% акции всех производителей альтернативных источников энергии в Австралии. - Китайцы добрались и до воды, выкупив целые резервуары объемом 5% от общей массы добываемых гидроресурсов континента. - Австралия занимает 3 место в мире по количеству «Институтов Конфуция» и поощряет укреплению позиций китайского языка и культуры в программе школьного образования. И это я еще не говорю о том, как бизнесмены из КНР скупают недвижимость здесь целыми кварталами. А когда представители Центральной Азии или России говорят мне про «засилье китайцев» и «китайскую экспансию» в их странах, я попросту со смехом отвечаю: «Это вы, ребята, в Канберре и других крупных австралийских городах не были». Но, как ни парадоксально, начало беспрецедентного экономического сближения оказался и началом политического охлаждения между двумя странами. «В политике – горячо, в экономике - холодно», - так китайские эксперты характеризуют отношения с Москвой.

С Канберрой это формула оказалась развернута на 180 градусов – китайская панда из Пекина и постоянно скачущий в англо-саксонский мир австралийский кенгуру оказались совершенно неспособны двигаться в одной упряжке. И хотя недовольство копилось давно, до определенного момента противоречия удавалось скрывать. До тех самых пор, пока COVID-19 не порвал наболевшие нити, ребром поставив вопрос о том, будет ли у китайских отношений «завтра», в шесть часов вечера после пандемии. Канберра внезапно полностью и даже с некоторой безоглядностью решила поддержать провозглашенный Дональдом Трампом курс: «Пекин должен ответить за все». «Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса», - заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, объясняя тот факт, что Австралия поддержала призыв расследовать роль КНР в возникновении и распространении пандемии. В ответ посол КНР в Канберре Чэн Цзинье в интервью The Australian Financial Review намекнул, что подобная позиция может отпугнуть китайских туристов и сказаться на австралийско-китайских торговых отношениях. Еще жестче высказался Ху Сицзинь - главный редактор известной китайской англоязычной газеты Global Times, написав: «Австралия постоянно создает проблемы. Она похожа на жевательную резинку, прилипшую на подошву китайского ботинка. Порой надо найти камень, чтобы отодрать ее». Но в Канберре продолжали играть с огнем, и сообщество «Пяти глаз» - разведки США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании – публикуют вскоре 15-ти страничный скандальный доклад, если верить которому, то против Пекина хоть завтра можно выдвигать обвинение в «преступной халатности, которая подвергла риску другие страны». А знаете, что было самым интересным в этом докладе? То, что страны-участники этого пятиглазного альянса, как оказалось, находятся в серьезной торговой зависимости от Поднебесной. Вот их градация по числу импортируемых из Китая категорий товаров: Австралия – 595 категорий, Новая Зеландия – 513, США- 414, Канада – 367, Великобритания – 229. Вот уж воистину: «Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями», - как мудро заметил Роберт Льюис Стивенсон. Потому как панды хоть и терпеливы, но тоже могут бросить в ответ камушек. Что и сделал Пекин в отношении Канберры. Сначала Китай приостановил закупки говядины с четырех мясоперерабатывающих предприятий Австралии из-за призыва к независимому расследованию коронавируса. А немного погодя – ввел 80,5-процентный тариф на экспорт австралийского ячменя.