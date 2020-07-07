Трамп бросает Австралию на борьбу с Китаем: «Нас оккупировали» наши подробности
Австралия стала одним из флагманов антикитайской кампании, затеянной Дональдом Трампом. Что обернулось для Канберры весьма неприятными экономическими последствиями.
Еще четыре года назад, в 2016 году казалось, что Пекин и Канберра станут примером того, как государства англо-саксонского мира (к которым, безо всякого сомнения, относится и Австралия) могут выстраивать взаимовыгодные отношения.
В тот год между странами был подписан договор о свободной торговле, который международные наблюдатели с полным на то основанием назвали беспрецедентным. Согласно условиям соглашения, Китай освобождал от пошлин и сборов 97% австралийских товаров. Канберра, в свою в очередь, отменяла налоговые сборы для 85% импортных товаров из Китая.
К тому же Австралия обязалась ежегодно предоставлять китайским гражданам в возрасте от 18 до 30 лет квоту на 5 000 рабочих мест или стажировок, а также разрешение на въезд в страну для 1,8 тысяч китайских медиков, поваров, преподавателей китайского языка и боевых искусств.
К этому соглашению страны шли десять лет, пытаясь найти взаимоприемлемые варианты того, как «впихнуть невпихуемое» - огромное присутствие Китая на «родине кенгуру» и крайнее нежелание Канберры превратиться в пригород чайна-тауна.
А подумать здесь действительно было о чем. Выражением «афроамериканец» давно никого не удивишь, но слышали ли вы что-нибудь о «чайна-австралийцах»? Нет? А напрасно, поскольку китайское население Австралии составляло к 2016 году ни много, ни мало, а два миллиона человек – 4% всего населения страны.
В экономике все обстояло еще круче. К 2016 году товарооборот между Китаем и Австралией составил 136,9 миллиардов долларов, на долю Китая приходилось 30% австралийского экспорта, а суммарные инвестиции КНР в экономику Австралии достигли почти 75 миллиардов долларов.
Подписание договора о свободной торговле между Пекином и Канберрой дал старт новому этапу «открытия Австралии Китаем», которое происходило какими-то совершенно сумасшедшими темпами.
Вот вам несколько фактов китайского присутствия в этой стране:
- Аэропорт Мерредин принадлежит китайской авиакомпании China Southern Airlines до 2093 года с возможностью запрета на посадку австралийских самолетов.
- Морской порт Дарвина арендован китайской компанией Landbridge до 2114 года.
- Примерно 2,3 % территории континента выкуплено Китаем. Для сравнения, это в 6 раз больше площади Армении и в 2 раза - Чехии.
- Инвесторы из Поднебесной владеют 80% акции всех производителей альтернативных источников энергии в Австралии.
- Китайцы добрались и до воды, выкупив целые резервуары объемом 5% от общей массы добываемых гидроресурсов континента.
- Австралия занимает 3 место в мире по количеству «Институтов Конфуция» и поощряет укреплению позиций китайского языка и культуры в программе школьного образования.
И это я еще не говорю о том, как бизнесмены из КНР скупают недвижимость здесь целыми кварталами. А когда представители Центральной Азии или России говорят мне про «засилье китайцев» и «китайскую экспансию» в их странах, я попросту со смехом отвечаю: «Это вы, ребята, в Канберре и других крупных австралийских городах не были».
Но, как ни парадоксально, начало беспрецедентного экономического сближения оказался и началом политического охлаждения между двумя странами. «В политике – горячо, в экономике - холодно», - так китайские эксперты характеризуют отношения с Москвой.
С Канберрой это формула оказалась развернута на 180 градусов – китайская панда из Пекина и постоянно скачущий в англо-саксонский мир австралийский кенгуру оказались совершенно неспособны двигаться в одной упряжке.
И хотя недовольство копилось давно, до определенного момента противоречия удавалось скрывать. До тех самых пор, пока COVID-19 не порвал наболевшие нити, ребром поставив вопрос о том, будет ли у китайских отношений «завтра», в шесть часов вечера после пандемии.
Канберра внезапно полностью и даже с некоторой безоглядностью решила поддержать провозглашенный Дональдом Трампом курс: «Пекин должен ответить за все».
«Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса», - заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, объясняя тот факт, что Австралия поддержала призыв расследовать роль КНР в возникновении и распространении пандемии.
В ответ посол КНР в Канберре Чэн Цзинье в интервью The Australian Financial Review намекнул, что подобная позиция может отпугнуть китайских туристов и сказаться на австралийско-китайских торговых отношениях.
Еще жестче высказался Ху Сицзинь - главный редактор известной китайской англоязычной газеты Global Times, написав: «Австралия постоянно создает проблемы. Она похожа на жевательную резинку, прилипшую на подошву китайского ботинка. Порой надо найти камень, чтобы отодрать ее».
Но в Канберре продолжали играть с огнем, и сообщество «Пяти глаз» - разведки США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании – публикуют вскоре 15-ти страничный скандальный доклад, если верить которому, то против Пекина хоть завтра можно выдвигать обвинение в «преступной халатности, которая подвергла риску другие страны».
А знаете, что было самым интересным в этом докладе? То, что страны-участники этого пятиглазного альянса, как оказалось, находятся в серьезной торговой зависимости от Поднебесной. Вот их градация по числу импортируемых из Китая категорий товаров: Австралия – 595 категорий, Новая Зеландия – 513, США- 414, Канада – 367, Великобритания – 229. Вот уж воистину: «Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями», - как мудро заметил Роберт Льюис Стивенсон. Потому как панды хоть и терпеливы, но тоже могут бросить в ответ камушек. Что и сделал Пекин в отношении Канберры. Сначала Китай приостановил закупки говядины с четырех мясоперерабатывающих предприятий Австралии из-за призыва к независимому расследованию коронавируса. А немного погодя – ввел 80,5-процентный тариф на экспорт австралийского ячменя.
Global Times специально для руководства Австралии написал прямым текстом: «Мы советуем Канберре не быть настолько безрассудной, чтобы следовать за Вашингтоном или делать все, что попросят американские политики. Если новая холодная война приведет к китайско-австралийскому противостоянию, Австралия заплатит невыносимую цену… всестороннее противостояние будет иметь катастрофические последствия для австралийской экономики».
Только за первое полугодие нынешнего года китайские инвестиции в «родину кенгуру» сократились на 58,4% по сравнению с прошлым годом, до 2,39 миллиардов долларов. Если угодно – это цена неудобных вопросов к Китаю.
А заодно – показательный урок для друзей Канберры из Европы. Которые все поняли правильно, а потому от австралийско-китайского конфликта тут же отскочили. Более того – попытались воспользоваться затруднительной ситуацией, в которой оказалась экономика Австралии.
Удар под дых, который получила Канберра, ее европейские партнеры тут же начали использовать для получения от нее уступок в преддверии соглашения ЕС о свободной торговле с Австралией, которое должно быть подписано в нынешнем году. Ну и заодно они выразили готовность экспортировать в КНР те товары, которые теперь не сможет поставлять туда «родина кенгуру».
13-я по величине экономика в мире попала в засаду. Одного движения Пекина хватило, чтобы вразумить более мелкого игрока, пожелавших поиграть во взрослые игры и поставить экономику в зависимость от политики. Канберра урок усвоила, и премьер-министр страны Скотт Моррисон сейчас лихорадочно отыгрывает взад, стремясь ликвидировать конфликт.
Ну а государства Европы, на которые давит Вашингтон, требуя участия в антикитайской кампании – делают соответствующие выводы. Что характерно, в основном – в пользу Пекина.