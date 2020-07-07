Новый антирекорд в Армении: 18 умерших от коронавируса за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 29 820, сообщает в среду Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 7 июля в стране было 29 385 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 535 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончался 521 человек (плюс 18 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 164 (нет новых случаев за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 17 427. На лечении находятся 11 708 человек. Общее количество проведенных тестов – 127 171.