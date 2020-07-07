МИД Туркмении: COVID-19 мог распространиться в стране

Коронавирус COVID-19 мог проникнуть на территорию Туркменистана, страна готова к международному и региональному сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, говорится в сообщении туркменского МИД.

Пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства ссылается на "опубликованное 4 июля обращение 239 ученых из 32 стран мира открытое письмо к гендиректору Всемирной организации здравоохранения, в котором содержится информация о результатах научных исследований, подтверждающих возможность распространения коронавируса нового типа посредством мельчайших аэрозольных капель, длительное время удерживающихся в воздухе", передает Интерфакс.

"Многолетние исследования туркменских медиков, экологов, специалистов в области гидрометеорологии и других сферах науки подтверждают, что опасные для здоровья человека вещества, в том числе вирусы, могут переноситься воздушными потоками в чувствительной экологической среде Центральной Азии", - отмечает туркменское внешнеполитическое ведомство.

6 июля вечером в Туркменистан прибыла миссия экспертов ВОЗ для ознакомления с ситуацией по коронавирусу. Работа делегации, в состав которой вошли пять экспертов, продлится 10 дней.

По официальным данным, в Туркменистане нет подтвержденных случаев заражения COVID-19. О выявленных заражениях COVID-19 в республике сообщали зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники.