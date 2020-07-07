От коронавируса в России умерли шесть журналистов, более 500 заразились

В России более 500 сотрудников СМИ заразились коронавирусом. Об этом рассказал глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«...Есть потери среди журналистов. ...За прошедшие четыре месяца 180 журналистов погибли от вируса. Мы потеряли шесть человек в России и более 500 человек заболели», - приводит слова Соловьева Интерфакс.

Также Соловьев отметил, что многие журналисты во время работы в условиях пандемии проявили особые качества и профессиональное мужество.