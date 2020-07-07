Ученые создали воздушный фильтр-убийцу коронавируса

В Университете Хьюстона разработали воздушный фильтр, который может задерживать коронавирус, мгновенно убивая его. В разработке используется нагретая до 200 градусов никелевая пена, передает Медикфорум.

Отмечается, что тесты в Национальной лаборатории Галвестона показали, что 99,8% вируса COVID-19 было убито за один проход через фильтр, изготовленный из имеющейся в продаже никелевой пены, нагретой до 200 градусов. Также фильтр уничтожил 99,9% спор сибирской язвы.

"Этот фильтр может быть полезен в аэропортах и на самолетах, в офисных зданиях, школах и круизных лайнерах, чтобы остановить распространение COVID-19", - рассказывает Чжифенг Рен, доктор медицинских наук.

Специалисты также предлагают настольную модель, способную очищать воздух в непосредственной близости от офисного работника.