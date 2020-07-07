Главный эпидемиолог страны остался в селе. И подал в отставку

«С 1976 года работаю в Азербайджанском медицинском университете. С 1992 года работаю завкафедрой в АМУ, являюсь профессором, а также заслуженным педагогом, заслуженным деятелем нау. В 1991 году работал главным эпидемиологом на общественных началах. За такую работу не дают заработную плату. Никто ничего не говорил мне, я сам написал заявление об уходе», - сказал он.

Напомним, что ранее Ибадулла Агаев оказался в центре скандала после звонка журналиста издания Unikal.org. На вопрос журналиста об эпидемиологической ситуации в Азербайджане Ибадулла Агаев заявил, что находится в деревне и не следит за новостями. Позже он заявил, что находился на поминках родственника и поэтому не мог говорить с журналистом.