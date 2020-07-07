На директора школы возбудили уголовное дело
В отношении бывшего директора средней школы села Ширинсу Ленкораньского района Зейнаб Ахмедовой возбуждено уголовное дело. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Согласно информации, материалы по факту злоупотребления должностными полномочиями Ахмедовой были рассмотрены в прокуратуре указанного района.
Было установлено, что в период работы директором школы Ахмедова получила от человека, обратившегося по поводу трудоустройства на позицию электрика, 500 манатов и другие материальные средства.
Возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана, ведется расследование.