Мехман Бахышов родился в 1959 году в поселке Алтыагадж Апшеронского района. В 1981 году окончил Каспийскую военно-морскую школу. До 1990-х годов Мехман Бахышов работал на различных должностях в Главном военном представительстве Минобороны СССР.

В 1992 году занимал должность замначальника Управления по вооружениям и военной технике в Минобороны Азербайджана. С 1992 по 1994 год являлся начальником отдела Военных представительств в Управлении оборонной промышленности.

С 1994 года по 2019 год Мехман Бахышов возглавлял Управление оборонной промышленности Минобороны. С ноября 2019 года - советник министра оборонной промышленности.