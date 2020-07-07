Предотвратите распространение вируса с помощью e-Tabib

В то же время те абоненты, которые зарегистрируются в приложении, получат 100 Мб интернет-трафика в подарок.

Компания Bakcell присоединилась к еще одной инициативе, осуществленной в нашей стране для борьбы с COVID-19. Так, абоненты Bakcell могут бесплатно использовать основной функционал мобильного приложения e-Tabib.

e-Tabib помогает предотвратить распространение вируса. Благодаря функции Bluetooth пользователь будет уведомлен обо всех случаях заражения, зарегистрированных среди пользователей приложения, с которыми он контактировал в течение последних 14 дней, и ему будет рекомендовано пройти тест на COVID-19.

Мобильное приложение также предоставляет информацию о новых случаях заражения COVID-19, статистическую информацию о вылеченных и выписанных пациентах, профилактических мерах, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Приложение включает в себя информацию и новости от Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB), а также другую полезную информацию о симптомах заболевания и мерах предосторожности.

e-Tabib можно загрузить из Google Play или Appstore для устройств, работающих на Android и iOS соответственно.

Bakcell и впредь будет поддерживать меры, направленные на борьбу с COVID-19 в нашей стране.