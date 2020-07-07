Отдел международной политики 14:27

Мы не раз сообщали о коллизиях вокруг закона о национальной безопасности, принятом и введенном в действие в автономном районе континентального Китая — Гонконге. Этот законодательный акт, навязанный Гонконгу Пекином, вызвал негативную реакцию во многих странах Запада, а США уже начали процесс санкций против него.

Тем не менее пропекински настроенная руководитель администрации Гонконга уже активно защищает этот закон. Керри Лэм на пресс-конференции во вторник выступила, отстаивая документ, ограничивающий права и свободы граждан региона, и нарушающего принцип «одна страна, две системы», официально провозглашенный после переговоров с Великобританией о переходе бывшей колонии под юрисдикцию Китая. Тем временем Facebook, Google и Twitter именно из-за этого закона приостановили процесс рассмотрения заявлений властей Гонконга о предоставлении персональных данных пользователей из этого региона. На очередной пресс-конференции во вторник, перед заседанием правительства Лэм утверждала, что в регионе нет всеобщего сопротивления этому закону, а условия его, навязанные Пекином, «относительно мягкие» для такого типа законов.

«Считаю, что закон о государственной безопасности не подтачивает свобод жителей, а поможет вернуть стабильность и обеспечить то, чтобы огромное большинство гонконгцев могло пользоваться своими правами и свободами, не будучи запуганными и атакованными», - сказала лояльная Пекину руководитель властей Гонконга. Навязывание этого закона еще до принятия его вызвало длительные массовые протесты в регионе и столкнулось с широкой критикой со стороны западных государств. В минувший понедельник полиция разогнала демонстрацию в торговом центре. Ее участники держали в руках пустые листы бумаги на месте, где раньше был написан запрещенный статьями нового закона слоган - «Освободить Гонконг, революция нашего времени!». В результате были задержаны 8 человек - участников своеобразного протеста.