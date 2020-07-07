Китай переваривает Гонконг. Процесс начался наш обзор
Мы не раз сообщали о коллизиях вокруг закона о национальной безопасности, принятом и введенном в действие в автономном районе континентального Китая — Гонконге. Этот законодательный акт, навязанный Гонконгу Пекином, вызвал негативную реакцию во многих странах Запада, а США уже начали процесс санкций против него.
Тем не менее пропекински настроенная руководитель администрации Гонконга уже активно защищает этот закон. Керри Лэм на пресс-конференции во вторник выступила, отстаивая документ, ограничивающий права и свободы граждан региона, и нарушающего принцип «одна страна, две системы», официально провозглашенный после переговоров с Великобританией о переходе бывшей колонии под юрисдикцию Китая.
Тем временем Facebook, Google и Twitter именно из-за этого закона приостановили процесс рассмотрения заявлений властей Гонконга о предоставлении персональных данных пользователей из этого региона.
На очередной пресс-конференции во вторник, перед заседанием правительства Лэм утверждала, что в регионе нет всеобщего сопротивления этому закону, а условия его, навязанные Пекином, «относительно мягкие» для такого типа законов.
«Считаю, что закон о государственной безопасности не подтачивает свобод жителей, а поможет вернуть стабильность и обеспечить то, чтобы огромное большинство гонконгцев могло пользоваться своими правами и свободами, не будучи запуганными и атакованными», - сказала лояльная Пекину руководитель властей Гонконга.
Навязывание этого закона еще до принятия его вызвало длительные массовые протесты в регионе и столкнулось с широкой критикой со стороны западных государств.
В минувший понедельник полиция разогнала демонстрацию в торговом центре. Ее участники держали в руках пустые листы бумаги на месте, где раньше был написан запрещенный статьями нового закона слоган - «Освободить Гонконг, революция нашего времени!». В результате были задержаны 8 человек - участников своеобразного протеста.
Среагировали на закон и такие мировые гиганты интернета, как Facebook, Google и Twitter. Они решили не отвечать на просьбы властей Гонконга и не выдавать персональных данных своих пользователей, живущих в этом автономном регионе КНР.
Более того, Twitter выступил с заявлением, что такие свои действия объясняет «серьезными опасениями», касающимися вступления в силу нового закона — пишет Reuters.
Важно напомнить, что мировые лидеры интернета могут действовать на территории Гонконга, в отличие от континентального Китая. Там многие их них заблокированы властями коммунистической КНР.
Статьи нового закона, вызвавшего протесты жителей, предусматривают более широкие права полиции для проведения обысков, конфискации имущества, прослушивания подозреваемых, а также удаления из интернета материалов в интересах государственной безопасности. Теперь такие действия можно осуществлять без решения суда.
Продолжая защищать закон, Лэм утверждает, что он касается узкой группы лиц, угрожающих безопасности государства. Однако гонконгское бюро образования уже потребовало от школ отказаться от учебников, которые «возможно, нарушают» предписания нового закона, а из библиотек уже изъяты несколько книжек продемократичесикх авторов.
Встречаясь с журналистами во вторник, Керри Лэм коснулась опасений об ограничении свободы печати, в том числе зарубежных корреспондентов.
«Если Клуб зарубежных репортеров в Гонконге может дать мне 100-процентную гарантию, что не совершит преступления, описанного в этом законе, я тотчас же могу сделать то же самое», - сказала К.Лэм.
Она высказала мнение, что новый законодательный акт ясно и точно описывает преступления. Противоположный взгляд на документ из Пекина высказывали ранее некоторые гонконгские юристы и деятели оппозиции. По их мнению, статьи закона неконкретны и оставляют большой простор для вольной интерпретации.
Среди мер наказаний есть пожизненное заключение за преступления, связанные с подрывной, террористической и заговорщической деятельностью в сговоре с заграничными силами.
С точки зрения властей закон необходим, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, а по мнению оппозиции и западных комментаторов, означает конец свобод и законности, которые отличали Гонконг от континентального Китая.