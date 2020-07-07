Toyota Центр Баку стал обладателем премии Ichiban

Ichiban 2020: лучшие дилеры Toyota награждаются за высокое качество обслуживания клиентов. Официальный дилер Toyota в Азербайджане - Toyota Центр Баку был награжден и стал одним из лучших в Европе.

Более 2500 европейских дилеров Toyota борются за честь быть одним из 45 победителей Ichiban каждый год, вознаграждая тех, кто демонстрирует уникальный подход и приверженность образу мышления «клиент прежде всего». В связи с пандемией коронавируса церемония награждения прошла виртуально, и лучшие дилеры Toyota подключились в цифровом формате к головному офису Toyota Motor Europe в Брюсселе.

«Хотя наша сегодняшняя церемония стала виртуальной, наша главная цель остается неизменной - мы здесь, чтобы признать ваши достижения победителями премии Toyota 2020 Ichiban». Мэтт Харрисон, исполнительный вице-президент Toyota Motor Europe.

Toyota Центр Баку является первым официальным дилером Toyota в Азербайджане с 2006 года. Следует отметить, что Toyota Центр Баку трижды награждалась премией Ichiban, что является редким случаем в европейском опыте. Со дня начала деятельности Toyota Центр Баку неоднократно награждалась высокими показателями продаж, получила сертификат полного соответствия стандартам Toyota, что гарантирует качество ремонта и соответствие всем технологиям его проведения. Премия также была присуждена несколько раз как лучшей компания года. В последнее время Центр отличался внедрением различных инициатив и инноваций.

Полный список пробедителей можно найти на официальном сайте Toyota Motor Europe: https://newsroom.toyota.eu/ichiban-2020--the-best-toyota-retailers-rewarded-for-delivering-excellence-in-customer-satisfaction/