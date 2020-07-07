Еще одно уголовное дело по Минкультуры

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по факту получения взяток художественным руководителем Государственного оркестра духовых инструментов Лютфи Гадировым.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, было выявлено достаточно доказательств, что в 2010-2020 гг. он брал взятки у своих подчинённых за покровительство.

Следствием было установлено, что Лютфи Гадыров, вступив в преступную связь с другими лицами, не прервал трудовые договора с сотрудниками, которые не посещали работу и не выполняли трудовых функций с января 2017 по июль 2020 года. Появились обоснованные подозрения на то, что в качестве взятки он получил 54 тысячи манатов из средств, поступавших на их зарплатные карты.

В отношении Лютфи Гадирова возбуждено уголовное дело по статье 311.3 (повторное получение взятки). Решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.