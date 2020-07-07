Синоптики о погоде на завтра: жара продолжится

Завтра, 9 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Юго-западный ветер днем перейдет в умеренный северо-западный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Ночью на Апшероне ожидается 22-26, днем 34-39 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 25-35%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, возможны осадки, град. Днем местами будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 июля на Абшеронском полуострове сохранится жаркая погода, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.