Минздрав: “Почувствовали недомогание, срочно звоните в поликлинику”

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики выступило с новым отчетом о процессе лечения на дому зараженных вирусом COVID-19 граждан. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отвечая на один из самых часто задаваемых рабочей группе при Министерстве здравоохранения вопросов о том, что же должны делать граждане с подозрением на заражение вирусом COVID-19, Нелли Вейсова подчеркнула, что первым шагом в случае подозрения на инфекцию является необходимость телефонной связи с поликлиникой. Сразу после этого областной врач путем опроса собирает информацию для оценки состояния пациента. Только на основании решения этого врача по адресу обратившегося с подозрением на инфекцию гражданина направляется медицинский работник для проведения теста на наличие COVID-19.

Результаты теста доводятся до сведения гражданина посредством СМС в течение одного-трех дней, также в течение этого периода со стороны областного врача осуществляется постоянный контроль за состоянием подозреваемого на заражение вирусом COVID-19 лица. Если результат теста оказывается положительным, эти лица немедленно регистрируются. Кроме того, «бессимптомные» больные или граждане с легкими симптомами получают от государства лекарства для лечения на дому. Такие препараты, как витамин С, витамин D3, магний, цинк, селен назначаются пациентам для лечения и профилактики возможных осложнений.

Областные врачи ежедневно в течение 14 дней наблюдают за состоянием инфицированных COVID-19 пациентов, которых лечат на дому. Если в ходе заболевания обнаруживаются тяжелые симптомы и общее состояние инфицированного человека ухудшается, областной врач определяет необходимость продолжения его лечения в условиях стационара. В то же время, если состояние больного ухудшается, пациент и его родственники должны вызвать скорую помощь по короткому номеру 103.

В онлайн-интервью с главой Главного управления здравоохранения было отмечено, что инкубационный период вируса COVID-19, как и других инфекционных заболеваний, составляет 21 день, вот почему инфицированным пациентам не рекомендуется покидать свои дома в течение этого периода.

Нелли Вейсова закончила свое интервью следующим обращением: «Давайте вместе защитим себя и своих близких!».