Новые назначения в Военной прокуратуре
В Военной прокуратуре Азербайджане произведены новые назначения.
Согласно информации, генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующие приказы.
Согласно приказам, полковник юстиции Ровшан Эфендиев назначен начальником отдела организации и контроля над исполнением военной прокуратуры, полковник юстиции Мехти Гусейнзаде - начальником отдела по контролю над следствием, полковник-лейтенант юстиции Нихад Шихалиев - начальником отдела по организации работы с документами и обращениями.