В США рекордные 60 тысяч случаев заражения COVID-19

Рекордные 60 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в США, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 60 тысяч 021 случай заражения, 1тыс.195 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались, передает РИА Новости.

По информации Университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 996 098 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 131 тыс.человек. Выздоровели более 936 тыс. заразившихся.