В США захотели увеличить военную помощь Украине

Представители Демократической партии США, составляющие большинство в палате представителей, захотели увеличить военную помощь Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новое предложение включает увеличение помощи Киеву на 25 миллионов долларов в 2021 году для подготовки личного состава, закупки вооружений и обеспечения работы разведки. Таким образом, общая сумма помощи может составить 275 миллионов долларов. Отмечается, что это один из двух проектов военного бюджета — второй будет представлен республиканцами в Сенате, после чего согласовательная комиссия сведет их вместе.

28 мая представители Пентагона сообщили, что Украина добилась успехов в борьбе с коррупцией, и это позволяет поставить ей военную технику на 125 миллионов долларов. Пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы и боевые патрульные катера, которые оснащены 30-миллиметровыми автоматическими пушками.