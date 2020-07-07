Узбекистан переходит в «красную» зону по COVID-19

Вся территория Узбекистана с 10 июля переводится в "красную", самую опасную, зону в связи с ростом распространения нового коронавируса COVID-19, заявил пресс-секретарь МВД страны Шохрух Гиясов, сообщает РИА Новости.

В Узбекистане все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. В частности, Ташкент находился в "желтой" зоне.

Гиясов сообщил, что на указанный период вновь вводится запрет на передвижение автотранспортом между регионами страны, также запрещен въезд в Ташкент на работу тем, кто проживает в Ташкентской области.

Ранее республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет из-за угрозы распространения коронавируса. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.