Генштабы России и Турции обсудили обстановку в Сирии и Ливии

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба ВС Турции Яшаром Гюлером, сообщает Минобороны РФ.

Стороны обсудили обстановку в Сирии и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран.

Герасимов и Гюлер систематически проводят переговоры по вопросам безопасности. Так, 13 февраля, в ходе беседы начальники Генштабов обсудили темы двусторонней повестки, затрагивающие обстановку в сирийском Идлибе.