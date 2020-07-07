Полиция оштрафовала приехавших на отдых в Гусар

В ходе проведенных сотрудниками Гусарского районного отдела полиции рейдов приняты меры в отношении лиц, прибывших на отдых из Баку, а также из других районов, где объявлен особый карантинный режим.

Как сообщили в пресс-службе МВД, полицейские выявили и привлекли к ответственности прибывших на территорию района с целью отдыха лиц, которые нарушили правила особого карантинного режима. В отношении этих граждан составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, они были оштрафованы.

Среди нарушителей также были приехавшие на отдых с семьей, злоупотребившие специальными разрешениями, выданными им государственными учреждениями и предприятиями.