Письмо нацистских рабов времен Второй мировой нашли в Польше

В Польше во время ремонтных работ на старом железнодорожном вокзале в городе Нове-Скальмежице было найдено спрятанное письмо времен Второй мировой войны, написанное местными жителями, попавшими в рабство к нацистам. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

В послании, которое написали на листе и сложили в бутылку, сказано: «Кто найдет этот листок бумаги, тот вспомнит войну Гитлера против человечества, когда тевтонцы изгоняли людей».

Авторы письма указали, что они оба из Калиша, города в Польше. Один из них — Ян Каралевский, 1902 года рождения, другой — Владислав Собанский, 1900 года рождения.

Сообщается, что в настоящий момент власти города Нове-Скальмежице, где была найдена записка, разыскивают семьи мужчин.