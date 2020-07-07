Минэкологии предупреждает...

Во второй половине дня 9 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/ с. Температура воздуха снизится на 6-8 градусов, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Также начиная с вечера 9 до 12 июля в северных и западных районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, грозы, дожди, местами ливни и град.

Скорость западного ветра составит 15-20, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха снизится на 5-8 градусов. Есть вероятность повышения уровня воды в реках, селей и наводнений.