В Испании раскрыта сеть вербовщиков «Исламского государства»

Национальная полиция Испании раскрыла незаконную сеть, которая занималась вербовкой сторонников террористической группировки «Исламское государство» в городе Бадалона, провинции Барселоны. Об этом сообщает местное издание El Periodico.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек. Их подозревают в идеологической обработке и вербовке людей «в террористических целях». Известно, что арестованные проводили регулярные лекции, в результате чего им удалось привлечь несколько человек в ряды так называемой «Ячейки Бадалоны».

В домах арестованных уже провели обыск: электронные материалы, телефоны и документы конфисковали, их исследуют сотрудники правоохранительных органов. Сейчас задержанные ожидают суда.

Расследование началось полтора года назад. За это время органам безопасности удалось обнаружить связь между членами группы и гражданином Испании марокканского происхождения, который уехал в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. Вскоре после этого он погиб.