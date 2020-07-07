В Украине закрыли дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) закрыло уголовное дело об отмывании доходов против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua».

В его действиях не нашли состава преступления. Адвокат Порошенко Илья Новиков утверждает, что на следователей по делу оказывалось давление, а руководитель следственной группы Олег Корецкий согласился в ближайшее время рассказать об этом прессе.

Инициатор дела юрист Андрей Портнов заявил, что нынешние власти Украины пытаются реабилитировать Порошенко, сохранив ему деньги и активы. Он пообещал оспорить решение о закрытии вопроса в суде.

Дело об отмывании средств через завод «Кузня на Рыбальском» открыли в 2019 году после заявления Портнова. По его утверждению, Порошенко воровал бюджетные средства через «Кузню», а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры.