Байден обещал вернуть США в ВОЗ

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Американский лидер Дональд Трамп ранее официально уведомил Конгресс о том, что США вышли из организации.

"Американцы чувствуют себя в большей безопасности, когда Америка занимается укреплением глобального здравоохранения. В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", – написал Байден в Twitter.

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы".

По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.