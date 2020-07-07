Федерация гимнастики рекомендует: как повысить иммунитет на карантине ВИДЕО
Федерация гимнастики Азербайджана представила на своем YouTube-канале видео, в котором рекомендованы упражнения для повышения иммунитета в условиях карантинного режима.
Комплекс состоит из 12-ти упражнений, которые нужно выполнять в течение 30 минут.
Наряду с этим, ежедневно в 11:00 в своих соцсетях (Facebook, YouTube, Instagram) Федерация будет предлагать зрителям утреннюю гимнастику в исполнении профессиональных тренеров.