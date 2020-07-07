В Азербайджане выявлено 542 новых случаев заражения коронавирусом, 465 пациента вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили также о смерти девяти пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 21 916 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 13 100 пациентов вылечились, 274 человек скончались, 8 542 продолжают лечение в больницах особого режима.