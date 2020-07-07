В протестах в Белграде нашли иностранный след

Президент Сербии Александр Вучич нашел виновных в организации протестов в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

В специальном обращении к народу глава государства обвинил в беспорядках иностранные спецслужбы. «Лица праворадикальной ориентации, экстремисты профашистских организаций напали на Народную скупщину, ворвались в парламент Сербии, несколько часов жестоко нападали на сотрудников полиции Сербии, оскорбляли их, забрасывали камнями, били», — рассказал он.

Вучич отметил, что полиция ответила только после того, как протестующие захватили холл парламента, а во время столкновения с сотрудниками правоохранительных органов использовали ножи, камни и коктейли Молотова. По его словам, разбираться в ситуации, в том числе искать виновных среди иностранных спецслужб, будет сербская полиция.

Сербский лидер связал протесты и столкновения с полицией с предстоящими переговорами под покровительством ЕС по вопросу непризнанного Косова. Вучич также призвал сербов не принимать участие в протестах, чтобы не заражать друг друга, напомнив, что за сутки в Сербии от коронавируса умерло 11 человек, еще 118 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.