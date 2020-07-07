В Казахстане объявили траур по погибшим от коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем национального траура по казахстанцам, умершим из-за коронавируса.

"Мною принято решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии", - сказал Токаев в телевизионном обращении, показанном в среду на республиканских телеканалах.

Отметим, что, согласно официальным данным, коронавирусом в Казахстане заразились свыше 51 тысячи человек, 264 человека умерли.