Врачей Киргизии вызвали из отпусков для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией в республике поручил отозвать из отпусков всех медицинских работников, сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, врачи поймут нашу просьбу и мы их скоро увидим на рабочем месте», - сказал он.

Боронов подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране требует более решительных действий. Он рассказал, что в настоящее время пик заболевания приходится на город Бишкек и Чуйскую область.

Премьер-министр отметил, что в борьбе с инфекцией в стране задействованы не только медработники из регионов, но и врачи, проживающие за пределами Киргизии. Он пояснил, что они приехали в республику по собственной инициативе.