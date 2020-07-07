Еще в двух районах введен особый карантинный режим

В Геранбойском и Гёйгёльском районах также будет введен ужесточенный карантинный режим. В связи с этим Кабинет министров внес изменения в постановление "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, Геранбой, Гёйгёль и Апшеронского, Бардинского, Самухского, Сиязанского, Шекинского, Хачмазского районов". Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Согласно действующему постановлению, с целью снижения скорости распространения инфекции коронавируса (COVID-19), а также минимизации возможных его последствий для обеспечения ужесточения особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, Геранбой, Гёйгёль и Апшеронского, Бардинского, Самухского, Сиязанского, Шекинского, Хачмазского районов с 00:00 21 июня до 06:00 20 июля 2020 года введены ограничения.

Согласно внесенным изменениям, ужесточенный карантинный режим будет применяться не только в городах Геранбой и Гёйгёль, но и в целом в этих районах.