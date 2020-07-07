Сейчас под ударом стихии находится провинция Хубэй, где расположен многострадальный Ухань. Несколько месяцев его жители были в полной изоляции из-за коронавируса, теперь они в водном плену. Из берегов вышли самые крупные реки. В зоне бедствия пребывают больше 2 миллионов 300 тысяч человек.

На юге Китая из-за наводнения введен режим экстренного реагирования. Затоплены 14 городских округов и 33 уезда. Спасатели приступили к масштабной эвакуации населения. А в Японии ливни, которые затопили юг, теперь в центральной части страны, передает телеканал «МИР 24».

До большинства пострадавших не добраться. Многие заблокированы в подвальных помещениях. Кроме того, во многих провинциях уничтожен урожай. Затопило около 400 тысяч гектаров. Оползни и вода разрушили сотни жилых домов. Экономический ущерб уже достиг 350 миллионов долларов.

Четыре человека погибли, одного удалось спасти при оползне, вызванном проливными дождями, в провинции Хубэй, сообщает агентство Синьхуа.

Ущерб подсчитывают и в Японии: техника, мебель, вещи. Многие из тех, кто вернулись после наводнения домой, больше не могут назвать их жилищем. Проливные дожди, которые затопили целые провинции на юге и западе Японии, двинулись в центральную часть. Наводнение на крупнейшем острове – Хонсю. В пострадавших районах оказались 54 тысячи человек.

Агентство Kyodo сообщило, что более 870 тысяч жителей юго-западного и центрального районов Японии получили указание о срочной эвакуации. Ранее японские власти распорядились об эвакуации порядка 1,3 млн человек.

За последние три дня в результате мощных ливней на юго-западном острове Кюсю погибли порядка 60 человек, ещё 13 пропали без вести. Около 8,6 тысячи квартир и частных домов остаются без водоснабжения.