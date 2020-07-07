В России одобрили новый препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ одобрило применение препарата с торговым названием «Коронавир» для лечения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает РБК со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

Производителем лекарства стала компания «Фармославль», в оборот препарат должен поступить с 1 января 2021 года. В основе «Коронавира» то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных российским Минздравом для борьбы с инфекцией, — фавипиравир. Он входит в состав препаратов с торговым названием «Авифавир» (это первое лекарство против COVID-19, одобренное для применения Россией) и «Арепливир».



Согласно данным исследования, на седьмой день терапии клиническое улучшение достигалось у 55% пациентов, получавших «Коронавир». Установлено, что переносимость препарата у пациентов хорошая. Побочные эффекты препарата — это реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и отклонения лабораторных анализов, в амбулаторной популяции все побочные эффекты были легкими.