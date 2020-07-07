Жители еще 6 районов и 3 городов получат 190 манатов

Кабинет министров внес изменения в постановление «О предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, в Абшеронском, Евлахском, Джалилабадском, Масаллинском районах».

На сайте Кабинета министров сообщается, что, согласно изменению, в связи с применением особого карантинного режима еще в шести районах, и в том числе трех городах, лицам, зарегистрированным в качестве безработных, будет выплачено единовременное пособие в размере 190 манатов.

В список вошли Геранбойский, Гёйгёльский, Бардинский, Самухский, Сиязанский и Хачмазский районы, а также города Мингячевир и Шеки. Согласно изменению, Евлахский район исключен из списка, в список включен лишь город Евлах.